Kocaeli'de yıpranan Türk bayrağı vatandaşın talebi üzerine zabıta ekiplerince değiştirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yıpranan Türk bayrağını bir vatandaşın talebi üzerine zabıta ekipleri yeniledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yıpranan Türk bayrağını bir vatandaşın talebi üzerine zabıta ekipleri yeniledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oturduğu evin karşısında bulunan bir inşaatta asılı bulunan Türk bayrağının yıprandığını gören Hülya Bozkurt, Zabıta Dairesi Başkanlığını arayarak bilgi verdi.

Yanlarına bayrak alarak belirtilen adrese giden ekipler, değiştirdikleri Türk bayrağını katlayıp öperek arabaya koydu.

Daha sonra bölgede tarama yapan ekipler, değiştirilmesi gereken başka bayrak olup olmadığını kontrol etti.

Zabıta ekipleri, daha sonra Hülya Bozkurt'a bayrak duyarlılığı için teşekkür ederek, Türk bayrağı hediye etti.

Bozkurt, her vatandaş gibi Türk bayrağı konusunda hassas olduğunu vurgulayarak, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay