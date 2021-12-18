Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi - Haberler
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Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de polis ekipleri, sahte ve kaçak alkol satışının önüne geçmek için iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri, sahte ve kaçak alkol satışının önüne geçmek için iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 9 şişe etil alkol ve 58 paket içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce, sahte alkollü içkiler sebebiyle yaşanan ölüm olaylarının artması ve yılbaşı öncesinde piyasadaki sahte, kaçak alkollü içki satışının önlenmesi sebebiyle iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 1 işyerinde 58 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 9 şişe etil alkol ele geçirilirken iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca polis ekiplerinin 2 şahıs üstünde yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 kilo 93 gram uyuşturucu ele geçirildi. Polis 2 şahıs hakkında işlem başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Kocaeli'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

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