Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

?Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan vererek 6 ilde 97 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 45 kişi adliyeye sevk edildi.

MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' afişinin yanına Bahçeli'nin afişini astı
MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişinin yanına Bahçeli'nin afişini astı

?Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan vererek 6 ilde 97 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 45 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri internette yetkili beyaz eşya servisi yalanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne olmak üzere 6 ilde yetkili beyaz eşya servisi adı altında ilan vererek 97 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 45 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında Kartepe ilçesinde bulunan iş yerinde çok sayıda beyaz eşya ele geçirildi. İnternete ilan veren dolandırıcıların, evlere gidip beyaz eşyaları alarak ortadan kayboldukları belirtilirken, gözaltına alınan 45 kişi bugün adliyeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilenler arasında bulunan bir kişi, adliye girişinde babasını görünce 'Haksızlık yapıyorlar baba" derken, kendini kaybedince güçlükle adliyeye götürüldü.

Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Erkan Kandemir Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz
Magazin Alişan Özge Özder Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun İsmail Kartal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yetkili servis? dolandırıcılığında 45 kişi adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:25:06. #1.14#
title