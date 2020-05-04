Kocaeli'de yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kent genelindeki yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kent genelindeki yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin yeni tip koronavirüse karşı mücadele ederken, rutin çalışmalarını da sürdürdüğü kaydedildi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin Kocaeli'nin tüm ilçelerindeki yeşil alanlarda tırpan kesimi, düzenleme ve temizlik çalışması gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi'nin kendi sorumluluk sahasında yapılan çalışma ile yeşil alanların düzenlemesi yapılarak görsel zenginliği arttırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, personelin çalışmalarını sosyal mesafeye ve diğer tedbirlere dikkat ederek sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA