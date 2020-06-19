Kocaeli'de yeni vali ilk gününde korona virüsle mücadele mesajı verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de yeni vali ilk gününde korona virüsle mücadele mesajı verdi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, görevine başlar başlamaz vaka sayılarının arttığı ilde gerekli mücadelenin verileceğini ve en kısa sürede sağlık kuruluşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

Kocaeli'de yeni vali ilk gününde korona virüsle mücadele mesajı verdi
19.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:29

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, görevine başlar başlamaz vaka sayılarının arttığı ilde gerekli mücadelenin verileceğini ve en kısa sürede sağlık kuruluşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Ordu Valiliğinden Kocaeli Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'ye gelerek buradaki görevine başladı. Vali Seddar Yavuz için, Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. İlk olarak tören mangasını selamlayan Vali Yavuz, daha sonra kendisini karşılayan protokol üyelerini korona virüs tedbirleri kapsamında tokalaşmadan selamlayarak kendileriyle bir süre sohbet etti. Protokol üyeleriyle birlikte Valilik binası önünde toplu hatıra fotoğrafı çektiren Vali Yavuz, daha sonra beraberindekilerle birlikte makamına geçti.

Göreve başlamasını değerlendiren Vali Yavuz, "Öncelikle Marmara'nın ve Türkiye'nin gururu, sanayimizin merkezi Kocaeli'ne gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah bu şehirde ortak aklı, istişare kültürünü ve birlikte yönetim anlayışını en güzel şekilde ortaya koymak suretiyle, şehrimizin zaten var olan potansiyelini birlikte daha iyi noktalara ulaştırmak için gayret ve çabanın içinde olacağız" dedi.

Vak'a sayılarının arttığı Kocaeli'de yapılacak çalışmalara değinen Vali Yavuz, "Burada da ilk baktığım bu pandemi ile ilgili yapılanlar ve sorduğumda, bilgileri aldım. En yakın zamanda da sağlık kuruluşlarımızla bir araya geleceğim. Onlara da hazırlık yapmalarını söyledim. Tekrar gözden geçireceğiz. Burada zaten çok iyi tedbir alındığını biliyorum. Ona ilaveten son gelişmelerle birlikte neler yapabiliriz, neler yapmalıyız, bunu tüm aktörlerle bir araya gelerek, pandemi kurulu özellikle, bir araya gelerek alınmasın gereken ilave bir tedbir varsa da bunları sonuna kadar alacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamalarının ardından Vali Yavuz, protokol üyeleri ve müdürlerle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Test sürüşü için Büyükada'ya gelen İBB Başkanı İmamoğlu protesto edildi Haber
Test sürüşü için Büyükada'ya gelen İBB Başkanı İmamoğlu protesto edildi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e...
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mehmet Özhaseki
Magazin Lara Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Kocaeli'de yeni vali ilk gününde korona virüsle mücadele mesajı verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:37:55. #1.15#
title