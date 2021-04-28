Kocaeli'de yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası
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Kocaeli'de yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaeli'de yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'de yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık F.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdur E.A'nın babası C.A. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin söz verdiği sanık F.A, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "E.A'nın söylediği ifadelerin biri bile ispatlanmadı, bunların ispatlanmasını istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyor, beraat ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Müşteki baba C.A. ise kardeşinin böyle bir şey yapmadığını iddia ederek eşiyle arasının sürekli bozuk olduğunu, bu nedenle kardeşine iftira atıldığını savundu.

Mahkeme heyeti, mağdur E.A'nın, F.A'nın öz yeğeni olması ve olay tarihinde 12 yaşından küçük olması sebebiyle sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde anne F.A, sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kalan kızı E.A'nın (15) akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlemesi, sınıfında erkek arkadaşlarıyla yan yana oturmaması üzerine kızını psikoloğa götürmüş, intihar girişiminde de bulunan E.A'nın kendisine, amcasının 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine şikayetçi olmuştu. F.A, 2020 yılı temmuz ayında, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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