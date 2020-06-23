Kocaeli'de yaz sezonunun ilk haftasında 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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Kocaeli'de yaz sezonunun ilk haftasında 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli'de, 15 Haziran tarihinde başlayan yaz sezonuyla birlikte 1 haftada 38 kişi, cankurtaran ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kocaeli'de yaz sezonunun ilk haftasında 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı
23.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:40

Kocaeli'de, 15 Haziran tarihinde başlayan yaz sezonuyla birlikte 1 haftada 38 kişi, cankurtaran ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Kocaeli sahillerinde boğulma riskiyle karşılaşan vatandaşlara dönük alınan önlemler de kendisini göstermeye başladı. 15-21 Haziran tarihleri arasında 101 personelle, 11 merkezde Cankurtaranlık hizmeti veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan son anda kurtarıyor. Yaz sezonunu açan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, haftanın yedi günü Kandıra Cebeci, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sezonun ilk haftasında Cebeci'de 20, Kumcağız'da 7, Bağırganlı'da 2 ve Karamürsel'de 9 olmak üzere toplam 38 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 17 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmetleri verildi.

Kurtarma çalışmaları hakkında bilgi vererek özellikle Kandıra bölgesinde tatil yapacak vatandaşların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "KOSKEM liderliğindeki personellerimiz ve gönüllülerimiz sayesinde ilk bir haftada 38 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. Vatandaşlarımızı tehlikelere karşı uyarmak için görev yapılan sahillerde ses sistemi de kurduk. Yaz sezonu boyunca cankurtaranlık hizmetlerinde kullanılacak tüm ekipmanlarımızı da aldık. Türkiye'de ilk ve tek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından cankurtaranlık hizmeti için 4 adet Sar Rescue kurtarma jet modeli, 2020 yılında satın alınan 1 adet jetski ile birlikte 13 adet jetski, 6 adet Zodyak botla kurtarma filomuzu daha güçlü hale getirdik" dedi.

Su Kazaları Engelleme Hizmetleri ile ilgili istatistiki veriler incelendiğinde, yıllar geçtikçe boğulma vak'alarında azalma, kurtarılan insan sayısında artış gözlemlendiğine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Geçmiş yıllarda çift hanelerde olan boğulan kişi sayısı, Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen cankurtaranlık hizmeti sonucunda, tek hanelere düştü. 2019 yılı yaz sezonunda kurtarma sayımız bin 573 kişidir. 2005 yılından bugüne kadar toplam kurtarma sayımız on bin 820 'ye ulaşmıştır. 2019 yılı yaz sezonu boyunca bölge halkımıza ambulans sağlık hizmetleri sunulmuş olup bu yıl hizmet sayımız 529'e ulaşmıştır. Görev yaptığımız sahillerde 2018 ve 2019 yıllarında boğulma vak'ası da yaşanmadı. O bölgelerde fedakarca çalışan ve vatandaşlarımızın yaşama tutunmasını sağlayan tüm yüreklere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak alınan bu önlemlere rağmen arzu etmediğimiz durumlarda yaşanabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kocaeli'nin Karadeniz ve Marmara sahillerindeki 15 Haziran 2020 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2020 tarihinde bitirilmesi planlanan cankurtaranlık hizmeti, 11 bölgede haftanın 7 günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 115 kişilik ekip ile görev yapıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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