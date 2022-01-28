Kocaeli'de yayladaki zirvede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı - Haberler
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Kocaeli'de yayladaki zirvede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

AA, Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de yayladaki zirvede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki yaylada yol dışındaki güzergaha sürdükleri araçta mahsur kalan iki kişi güvenli bölgeye alındı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki yaylada yol dışındaki güzergaha sürdükleri araçta mahsur kalan iki kişi güvenli bölgeye alındı.

Servetiye Karşı Mahallesi 1050 metre rakımlı Menekşe Yaylası mevkisinde mahsur kalan iki kişi, durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine ekipler, iş makinesinin yardımıyla zirve bir noktada mahsur kalanları kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zirvede girilmemesi gereken yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı ekiplerimiz uzun uğraşlar sonucunda kurtardı." ifadelerine yer verildi.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Haber

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