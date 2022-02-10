Yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler
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Yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

B.G'ye Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken M.İ'nin idaresindeki 41 KA 178 plakalı minibüs çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı B.G'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Yaya geçidinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Bağdat, Gebze, Güncel, Haberler

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