Kocaeli'de yavru köpeği ezerek öldürdüğü iddia edilen sürücüye idari para cezası verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yavru köpeği ezerek ölümüne neden olduğu ileri sürülen hafif ticari araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yavru köpeği ezerek ölümüne neden olduğu ileri sürülen hafif ticari araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "hafif ticari bir aracın köpeği ezmesi" üzerine yapılan paylaşımlarla ilgili polis ekiplerince araştırma başlatıldı.

Önceki gün Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldiği anlaşılan olayı M.T'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine M.T. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Gebze ilçesinde bir hafif ticari aracın yavru köpeğin üzerinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız