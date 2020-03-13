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Devlet Su İşleri, Kocaeli, Ekonomi

Kocaeli'de yatırımlarla zirai gelir 34 milyon TL arttı

Kocaeli'de Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 26 bin 630 dekar arazi sulamaya açılarak 34 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı.

13.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:47
Kocaeli'de yatırımlarla zirai gelir 34 milyon TL arttı

Kocaeli'de Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 26 bin 630 dekar arazi sulamaya açılarak 34 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kocaeli'ne yaptığı yatırımlarla kullanılmayan arazileri su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor. Kocaeli'de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Marmara Bölgesi'nde ülke sanayisinin en önemli illerinden biri olan Kocaeli'de ziraatın daha da gelişmesi amacı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2020 yılları arasında bölgede çok sayıda yatırım gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 2003 yılından bugüne kadar 1 baraj ve 3 gölet yapılarak, toplamda 16,96 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Toplamda 26 bin 630 dekar arazi de sulamaya açıldı. Yapılan çalışmalarla çiftçilere yıllık 34 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı.


Yıllık 25,44 milyon metreküp içme suyu sağlayacak baraj tamamlanıyor


Kocaeli'de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve inşaat çalışmaları devam eden Karamürsel İhsaniye Barajı'da bölgeye önemli bir kaynak sağlayacak. 69 metre yüksekliğe sahip olan baraj, 8,97 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak. Baraj, Gölcük ve sahil ilçeleri ile Değirmendere, Sahildere, Ulaşlı ve Ereğli beldelerine yıllık 25,44 milyon metreküp içme suyu sağlayacak. Barajın yapım çalışmalarının ise yüzde 99,50 oranında tamamlandığı belirlendi. Aynı ilçede inşa edilen Karamürsel İnebeyli Göleti ise 1,82 milyon metreküp su biriktirme hacmiyle 4 bin 480 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek.


3 yeni baraj inşa edilecek


Kocaeli'de yaşayan çiftçilerin kalkınması için büyük önem arz eden baraj, gölet ve sulama tesislerine büyük önem veren DSİ, su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyor. Proje ve planlama safhasında olan 3 baraj inşa edecek. Yapılacak olan barajlarla 33 milyon 310 bin metreküp su hacmi elde edilecek, 21 bin 680 dekar verimli arazinin sulanmasına olanak sağlanacak.


17 yılda 8 adet taşkın koruma tesisi kuruldu


Öte yandan, DSİ tarafından Kocaeli'de taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 8 adet taşkın koruma tesisi ile 6 adet yerleşim yeri ve 19 bin 190 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığı açıklandı. 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları yüzde 97 oranında tamamlandığı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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