Kocaeli'de yasak bölgede balık ve midye avlayan 10 kişi yakalandı
Kocaeli'de yasak bölgede balık ve midye avcılığı yapan 10 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kocaeli'de yasak bölgede balık ve midye avcılığı yapan 10 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel ilçesi İzmit Körfezi açıklarında tekneleriyle yasak bölgede balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla yapılan incelemede, iki tekne tespit edildi.
Teknelerdeki 6 kişi hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem uygulandı ve teknedeki ağlara el konuldu.
Ayrıca Başiskele ilçesinde kaçak midye avcılığı yapan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş