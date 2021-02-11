Kocaeli'de yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı
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Kocaeli'de yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı

11.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:52
Kocaeli'de yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı bulunan tilki, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı bulunan tilki, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

Kandıra Belediyesi zabıta ekipleri, Duraklı Mahallesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen tilkiyi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.

Veteriner hekimlerce yapılan kontrolde iç kanama şüphesi görülen 1 yaşındaki tilki tedavi altına alındı. Yaralı tilkiye ilaç, antibiyotik, vitamin ve mineral takviyesi yapıldı.

Mikro çiple kayıt altına alınacak tilki, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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