Kocaeli'de yankesicilik yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Kocaeli'de yankesicilik yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de yankesicilik yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yankesicilik yaptıkları iddiasıyla, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran'da İzmit'te bir kişinin yeleğini kirletme bahanesiyle cebinden 12 cumhuriyet altını, 1300 lira ve 100 dolar çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen L.K. ve T.T'yi İstanbul'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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