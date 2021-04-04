Kocaeli'de yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Kocaeli'de yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze'de 31 Mart'taki yankesicilik olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K'nin çoğunluğu yankesicilik ve hırsızlıktan olmak üzere 24, M.K'nin ise 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.K. serbest bırakıldı, diğeri ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı Y.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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