Kocaeli'de yangın çıkan evde hasar oluştu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
07.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:56
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Paşa Mahallesi 714. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA