Kocaeli'de yangın çıkan evde hasar oluştu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Paşa Mahallesi 714. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA