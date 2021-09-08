Kocaeli'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

İhsaniye Mahallesi'nde Yaşar Komut'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner