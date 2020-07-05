Kocaeli'de yangın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikanın su tahliye deposunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikanın su tahliye deposunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir metal fabrikasının su tahliye deposundaki dalgıç motoru ve üzerine konan palette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sanayi sitesi güvenlik görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Fabrikada bugün çalışan olmadığı öğrenilirken yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA