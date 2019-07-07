Kocaeli'de yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında, makilik alan ile tarım arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Alan içerisinde bulunan trafoda patlamaların meydana geldiği yangında, 1 dönümlük makilik alan ile tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA