Kocaeli'de Yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yakacık Mahallesi Yelda Sokak'ta Metin Akgüneş'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede odunluğun yanındaki Akgüneş'in evine de sıçradı.

Ev sakinlerinin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında odunluk tamamen yandı, ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA