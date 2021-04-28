Kocaeli'de yaklaşık 500 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
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Kocaeli'de yaklaşık 500 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Kocaeli'de yaklaşık 500 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 500 bine yaklaştı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 500 bine yaklaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri anlattı.

"Aşı karşıtlığı"nın sakıncalarına değinen Yavuz, "Aşı karşıtlığı yaparak ülkenizi sevemezsiniz. Bugün itibarıyla hastanelerde yatanların artık büyük çoğunluğu 60 yaş altındaki vatandaşlarımızdır. Aşı sayesinde 60 yaş üstü hastanede yatanların oranı ciddi bir şekilde düştü. Aşı yaptırmayanların ciddi bir kısmı da hastanelerde yatıyor. Aşı yapılmaları konusunda vatandaşlarımıza daha fazla uyarılarda bulunmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kentte şu ana kadar yaklaşık 500 bin doz aşı yapıldığını, 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yavuz, hastanelerde saat 24.00'e kadar randevu alınarak aşılanmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Yavuz, Sosyal Vefa Destek Gruplarının, güzel çalışmalara imza attığına işaret ederek, salgının başlangıcından bu güne kadar şehirde 1 milyon 300 bine yakın talebin karşılandığını belirtti.

"Tüm pandemi koşullarına rağmen ilimizde sanayi sektöründe istihdam arttı"

Vali Yavuz, modern çağın en büyük sorunlarından birinin istihdam olduğuna dikkati çekerek, kalkınma, büyüme ve bununla paralel olarak da insanlara iş bulma konusunun, tüm dünyanın geçmişten bu yana üzerinde tartıştığı alanlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin büyük ölçüde Türkiye'ye liderlik yaptığına dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Tüm pandemi koşullarına rağmen ilimizde sanayi sektöründe istihdamın arttığını, işsizliğin düştüğünü net bir şekilde söyleyebiliriz. Her şeye rağmen göstergelerimiz olumlu gidiyor. İlimizde faaliyet gösteren 10'a yakın Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyet başkanlığını yürütüyorum. Aylık toplantılar icra ediyoruz. Dün Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde toplantıdaydık. Elektrik tüketimleri ve istihdamlarına baktım, artarak devam ettiğine memnuniyetle şahit oldum. Makineciler Organize Sanayi Bölgesi toplantısında yaptığım incelemede yüzde 37 istihdamın arttığını gördüm. Dünya pandemi ile yüzleşirken istihdam artışı yüzde 37 olmuş. Makine sektöründe böyle bir artış olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu dönem tüm dünya için önemli, kaybedersek korkarım başka şeyleri de kaybedeceğiz. Dolayısıyla bu dönemi kaybetmememiz gerekiyor. Kaybetmememiz için de yüksek teknolojiyi mutlaka Türkiye'nin takip etmesi gerekiyor."

Yavuz, Kocaeli'nin sanayi şehri olmasının yanı sıra bilim ve teknoloji kenti de olduğunu belirterek, "Kocaeli olmadan Türkiye olmaz. Çok iyi sanayicilerimiz ve bilim insanlarımız var. O nedenle önümüzdeki süreçte çok daha iyi bir noktada olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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