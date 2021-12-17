Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretim haneye çevrilen depoya KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 3 ton kaçak içki ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretim haneye çevrilen depoya KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 3 ton kaçak içki ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'inin babasının da geçtiğimiz hafta düzenlenen kaçak içki operasyonunda yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Yaklaşan yılbaşı öncesince kaçak alkol üretimi yapan şüphelilere göz açtırmayan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) polisi, Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde bulunan bir depoda kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, deponun ön tarafının karton mukavvalar ile perdelendiğini, arka tarafının ise adeta üretim haneye çevrildiğini belirledi. Depoda yapılan aramada çok sayıda alkol şişesi, sahte alkol üretimi için kullanılan malzemeler ve yaklaşık 3 ton kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan O.T., G.R., M.H. ve A.A. isimli şüpheliler, sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Babası da geçen hafta aynı suçtan yakalanmış

Öte yandan, kaçak alkol üretimine yönelik çalışmalarını sürdüren KOM polisi, son 1 hafta içinde yaklaşık 15 ton sahte alkol ele geçirdi. Aynı zamanda, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılan kaçak alkol operasyonunda ise bugün gözaltına alınan O.T. isimli şüphelinin babası M.T.'nin yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - KOCAELİ

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Üretim haneye çevrilen depoya polis baskını: 3 ton kaçak içki ele geçirildi

Otomobil içerinden 100 bin lirayı böyle çaldılar! O anlar kamerada

Otomobil içerinden 100 bin lirayı böyle çaldılar! O anlar kamerada

 Önce gönül ilişkisi yaşadığı kadının boğazını kestiği, sonra da canına kıydığı ortaya çıktı

Önce gönül ilişkisi yaşadığı kadının boğazını kestiği, sonra da canına kıydığı ortaya çıktı

 Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! İşçinin esrarengiz ölümü merak yarattı

Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! İşçinin esrarengiz ölümü merak yarattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title