Son dakika haberleri: PKK'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Son dakika haberleri: PKK'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'de jandarmanın operasyonu ile yakalanan PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi N.W.M. (32) adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de jandarmanın operasyonu ile yakalanan PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi N.W.M. (32) adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütünde 2013 ile 2018 yılları arasında silahlı eylemlere katıldığı belirlenen N.W.M. isimli kadın teröristin İzmit'te olduğunu belirledi. Yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen N.W.M.'nin, Yunanistan üzerinden Almanya'ya kaçmayı planladığı tespit edildi. Jandarmanın operasyonu ile N.W.M. yakalandı. N.W.M. jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: PKK'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri: PKK'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri: PKK'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri: PKK'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri: PKK'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri: PKK'LI TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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