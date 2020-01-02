Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi
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Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

02.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:44
Kocaeli'de yakalanan 3 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

'de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesini kana bulamak için eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 3 DEAŞ'lı, Başiskele ve Körfez ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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