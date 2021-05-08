Kocaeli'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, araç hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, araç hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden araç çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, hırsızlık şüphelileri H.B. ile V.K'yi Gebze ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Benzer suçlardan kaydının olduğu tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.B. tutuklandı, V.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız