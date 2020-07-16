Kocaeli'de yağışlardan zarar gören çiftçilere tohum desteği Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle mahsulü zarar gören çiftçilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından fasulye ve mısır tohumu desteği yapıldı.

Kocaeli'de aşırı yağışlar nedeniyle mahsulü zarar gören çiftçilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından fasulye ve mısır tohumu desteği yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gölcük, İzmit ve Kandıra ilçelerinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde su baskınları yaşandığı ve ürünlerin zarar gördüğü kaydedildi.

Çiftçilerin zararlarının karşılanması için hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlandığı belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere fasulye ve mısır tohumu desteği verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kuvvetli yağmurun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli 11 ziraat mühendisi tarafından arazi kontrolleri yapıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kontroller neticesinde ekili alanlardaki en büyük zararın mısır ve fasulyede olduğu tespit edildi. Çiftçilerin ziraat odalarından almış oldukları hasar tespit tutanakları ile birlikte Büyükşehir Belediyesine başvurmaları neticesinde başkanlık makamının talimatı ile yüzde 100 destekleme modeli ile yaralar sarılmaya çalışıldı. Büyükşehir toplam 1250 dekarlık alanda çiftçiye destek verdi."

Kaynak: AA