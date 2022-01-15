Kocaeli'de yağ parlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mutfakta yağ parlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kişi, tedavi altına alındı.

Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki ikamet eden Tarkan G'nin vücudunda mutfakta yağ parlaması nedeniyle yanıklar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.