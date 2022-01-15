Kocaeli'de yağ parlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de yağ parlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de yağ parlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mutfakta yağ parlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kişi, tedavi altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mutfakta yağ parlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kişi, tedavi altına alındı.

Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki ikamet eden Tarkan G'nin vücudunda mutfakta yağ parlaması nedeniyle yanıklar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beyzanur'un otopsi raporu çıktı! Boğulduğu netleşti

Beyzanur'un otopsi raporu çıktı! Boğulduğu netleşti
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mutfakta yağ parlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kişi, tedavi altına alındı.

title