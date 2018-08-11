Kocaeli'de Yabancı Uyruklulara Yönelik Huzur Uygulaması

Kocaeli'de "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur ve Güvenlik Uygulaması" kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden 485 personelin katılımıyla 123 ekip, 12 ilçede Suriyeliler başta olmak üzere yabancıların yoğun yaşadığı mahallelerde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada 95'i yabancı 970 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimde, Gebze, Karamürsel ve Başiskele ilçelerinde yoklama kaçağı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Derince ilçesinde ikiz plaka kullanmak suçundan bir kişiye 6 bin 944 lira, sürücü belgesiz araç kullanan bir kişiye 4 bin 36 lira para cezası vererek adli işlem yapan ekipler, Körfez ilçesinde bir otomobil sahibine yüksek gürültülü egzoz kullandığı için 235 lira ceza uyguladı.

Uygulamada ayrıca dilencilik yaptıkları belirlenen 6 kişiye toplam 744 lira, 2 kişiye "rahatsız etme" suçundan toplam 992 lira para cezası verildi.