Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yabancı uyruklu kişinin cinsel istismarına uğramasının ardından ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız, yaklaşık 4,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yabancı uyruklu kişinin cinsel istismarına uğramasının ardından ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız, yaklaşık 4,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Pelitli Mahallesi'nde evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında, 12 Temmuz'da ağır yaralı halde bulunan A.A, yoğun bakımda tedavi gördüğü özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç kızın cenazesi, işlemler için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldıran ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu A.M'yi (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri