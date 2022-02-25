Kocaeli'de yabancı uyruklu kadın çalıştığı evde ölü bulundu - Haberler
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Kocaeli'de yabancı uyruklu kadın çalıştığı evde ölü bulundu

AA, Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'de yabancı uyruklu kadın çalıştığı evde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadın, bakıcı olarak çalıştığı evde ölü bulundu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadın, bakıcı olarak çalıştığı evde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde bakıcı olarak çalışan Locayeva E. (50), evde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Güncel, Haberler

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