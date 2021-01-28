Kocaeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Kocaeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

28.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:06
Kocaeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Arama Kurtarma Timi, zorlu mevsim koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Kuzuyayla ve Altınoluk yaylasına yem bıraktı.

Yaban hayatına yönelik benzer çalışmaların kış boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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