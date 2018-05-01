Kocaeli'de Villadan Hırsızlık
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir villadan 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir villadan 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mersincik Mahallesi'ndeki villasından 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınan V.D, durumu polise bildirdi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlı Ö.A'yı (35) Körfez ilçesinde çalıntı motosikletle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüpheli Ö.A'nın benzer suçlardan 12 ayrı kaydı ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.