Kocaeli'de villada çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de villada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de villada çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir tripleks villada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir tripleks villada çıkan yangın hasara yol açtı.

Damlar Mahallesi'ndeki Çamlık Sitesi'nde bulunan, Pakistan uyruklu ailenin yaşadığı tripleks villanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ev sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, evin çatı ve orta katında hasar oluştu.

Olay nedeniyle üzüntü yaşayan Pakistanlı aileyi komşuları teselli etti.

Kocaeli'de villada çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de villada çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de villada çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de villada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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