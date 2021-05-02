Kocaeli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kocaeli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kale'nin cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kale'nin cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Osman Kale'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Yeni Mezarlık'a getirildi.

Törene, Kale'nin yakınlarının yanı sıra Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, askeri erkan ile gaziler katıldı.

Kale'nin cenaze namazını İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu kıldırdı. Gözyaşlarıyla toprağa verilen Kale'nin yurt dışı görevinde olan askeri personel olan büyük oğlu, cenazeye telefonla görüntülü bağlanarak helallik verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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