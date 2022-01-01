Kocaeli'de vatandaşlar sabah namazında buluştu
AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vatandaşlar, sabah namazı buluşmasında bir araya geldi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vatandaşlar, sabah namazı buluşmasında bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, sabah namazı kılındı.
Yapılan duanın ardından vatandaşlara Kandıra Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.
Programa, İlçe Müftüsü Rahmi Sancar, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve vatandaşlar katıldı.
AA / Murat Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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