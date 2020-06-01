Kocaeli'de vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu
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Kocaeli'de vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu

Kocaeli'de vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu Şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkmasının ardından başka şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar, Kocaeli otogarında yoğunluk oluşturdu.

01.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:26

Kocaeli'de vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu

KOCAELİ - Şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkmasının ardından başka şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar, Kocaeli otogarında yoğunluk oluşturdu.

Şehirlerarası otobüs seferlerinin başlamasının ardından Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkmasının ilk dakikalarından itibaren otogara gelerek başka şehre gitmek istedi. Sabah saatlerinden itibaren ise yolculuk etmek isteyen vatandaşlar Kocaeli Şehirler arası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturdu. HES Kodu ile bilet alan vatandaşlar, sefere başlayan otobüslerle yolculuk etmeye başladı. Otobüslerde ise firmalar tarafından çeşitli önlemler alındı. Otobüslere binen vatandaşlara otobüs sürücüsü ve muavini tarafından maske takmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

"Bu sabahtan itibaren biraz yoğunluk olmaya başladı"

Bir otobüs firmasında peron görevlisi olarak çalışan Mehmet Uzun, asker sevkiyatı ve başka şehirlere gitmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu ifade ederek, "Araçlarımızda HES Kodu olmayan yolcularımızı seyahat ettirmiyoruz. Maskesiz olan yolcuları araçlarımıza bindirmeyerek hijyeni sağlamaya çalışıyoruz. Bu sabahtan itibaren biraz yoğunluk olmaya başladı. Asker sevkiyatları ve eve kapanan vatandaşların seyahat etmek istemesi nedeni yoğunluk oluştu. Gerekli önlemlerimizi aldık. İkili koltuklarda tek kişiyi seyehat ettiriyoruz. 46 koltuklu aracımızın sadece yarısını dolduracak şekilde vatandaşlarımızı seyahat ettiriyoruz. İnternetten biletlerini alan vatandaşlar, yazıhanemize gelerek HES kodunu onaylatıyorlar. Yoksa yolculuk yapamıyorlar" dedi.

"Bu kadar hiç ayrı kalmamıştık"

3 aydır görmediği İzmir'de yaşayan kızının yanına giden Binnur Taştekin isimli vatandaş, kısıtlamanın kalktığı ilk gün hemen bilet aldığını ifade ederek, "İzmir'e gidiyorum, kızıma gidiyorum. 3 aydır görüşemiyorduk, çok özledik. Bu kadar hiç ayrı kalmamıştık. Siz soru sordukça ben duygusallaşıyorum. İller arası seyahatin açılmasını bekledik. Ne ben gidebildim ne de o gelebildi. Kısıtlamanın kalktığı ilk gün hemen gitmek için geldim. Beni bekliyorlar" diye konuştu.

Kocaeli'de vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu

Kaynak: İHA

Manşet

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