Kocaeli'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı
Kocaeli'de vatandaşlar güneşli havayı sahil kenarlarında vakit geçirerek değerlendirdi.
Kocaeli'de vatandaşlar güneşli havayı sahil kenarlarında vakit geçirerek değerlendirdi.
Kentte, bir kaç hafta önce yaşanan soğuk hava, yerini güneşe bıraktı.
Bugün kentte bazı bölgelerde hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçüldü.
Karamürsel ilçesinde de havanın ısınmasını fırsat bilenler vatandaşlar sahile akın etti.
Sosyal mesafeye dikkat edip, maske taktıkları görülen vatandaşlar, yürüyüş yapıp, banklarda oturdu, bisiklete bindi.
Bazı vatandaşlar da çocuklarını parklarda eğlendirdi.
Sokak müzisyeninin çaldığı şarkılara eşlik eden, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil kesiminde güneşin keyfini çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas