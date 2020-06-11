Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı

Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı Son 2 senede can kaybının yaşanmadığı plajlarda tüm hazırlıklar tamamlandı Virüs önlemlerinin tamamlandığı plajlardaki cankurtaranlar 10 bin kişiyi kurtardı Tedbir alınan bölgelerde 2 yıldır can kaybı yaşanmayan Kocaeli'nin Kandıra...

11.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:37

Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı

Son 2 senede can kaybının yaşanmadığı plajlarda tüm hazırlıklar tamamlandı

Virüs önlemlerinin tamamlandığı plajlardaki cankurtaranlar 10 bin kişiyi kurtardı

KOCAELİ - Tedbir alınan bölgelerde 2 yıldır can kaybı yaşanmayan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan plajlarda, tatilcileri ağırlamak için hazırlıklar eksiksiz olarak tamamlandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise denizin keyfini yüzerek çıkardı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan plajlarda, tedbirlerin alındığı bölgelerde 2 yıldır denizlerde can kaybı yaşanmıyor. 15 Haziran Pazartesi günü tatil sezonu açılacak olan plajlar, binlerce tatilciyi ağırlayacak. Bu kapsamda yeni sezon için hazırlıklar tamamlanırken, plajlarda boğulmalara ve korona virüse karşı her türlü tedbir alındı. Tüm hazırlıkların tamamlandığı plajlara inen vatandaşlar ise güzel havanın tadını yüzerek çıkardı. . Serinlemek isteyen vatandaşların kendilerini sulara bıraktığı plajlarda inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da tatilcilerle sohbet etti.

"2 sezon hiç can kaybı olmadan geçti"

Plajlarda tatil sezonu için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, bütün ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığını belirtti. İtfaiye Dairesinde görev yapan ekiplerin plajlarda cankurtaran hizmeti verdiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Bizim itfaiye dairesindesindeki arkadaşlarla birlikte sivil toplum kuruluşları, KOSGEM ile iş birliği dahilinde toplam 150 kişilik bir cankurtaran ekibi çalışacak Onların çalışmaları yıllardır devam ediyor. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bu can kurtarma faaliyetini gerçekleştiriyorlar. Kandıra bölgesinde eğer kontrol etmezsek, tedbir almazsak can kayıpları olabiliyor. Bunun için gerçekleştirmiş olduğumuz can kurtarma faaliyeti geçen yıl ve ondan önceki yıl, 2 sezon hiç can kaybı olmadan geçti. Bu kastım bizim güvenlik tedbirlerini aldığımız sahiller için geçerli. Bizim ekiplerimizin olduğu sahillerde elhamdülillah herhangi bir can kaybı olmadı. Bu hizmeti yürütmekte olduğumuz 2005 yılından bu yana ise toplam 10 binin üzerinde kurtarma vakası gerçekleşti. Sadece geçen yıl bin 500'ün üzerinde can kurtarma faaliyeti gerçekleşti. Eğer tedbir alınmamış olsaydı Allah korusun bunların çok önemli bir kısmının can kaybına maruz kalacaktık ve yüreğimiz yanacaktı. Biz tedbirimizi alıyoruz ama sadece bizim tedbir almamız yeterli olmuyor malesef. Özellikle buralarda denize girecek olan vatandaşlarımızında çok hassas olmaları, çok dikkatli olmaları özellikle çocuklarımızın yalnız bırakılmaması son derece önemli" şeklinde konuştu.

"Bizim tüm tedbirlerimiz hazır"

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden de bahseden Başkan Büyükakın, "Bu dönemde bizim için ayrı bir husus daha var. O da pandemiye ilişkin tedbirler. Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde pandemiye karşı, salgına karşı tedbirleri alacak şekilde şezlonglar yerleştirildi. Aralarda sosyal mesafeye dikkat edilecek boşluklar bırakıldı. Buna da vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesini rica ediyoruz. Bizim tüm tedbirlerimiz hazır. Ambulans hizmeti de yine bizim can kurtaran hizmetini verdiğimiz sahillerde hazır. Zodyak botlarımız var 6 tane, 13 tane jetskimiz var. Bunların tamamıyla buralarda inşallah bu sene de hiç can kaybı olmadan sezonu çıkarmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız da gereken hassasiyeti gösterirse inşallah ağız tadıyla yazın keyfini çıkaracağız hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Hande Erçel Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Semih Özsoy Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Kocaeli'de vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:29:30. #1.14#
title