Kocaeli'de vatandaşlar beklenen sağanak ve doluya karşı önlem aldı
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Kocaeli'de vatandaşlar beklenen sağanak ve doluya karşı önlem aldı

08.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:56
Kocaeli'de vatandaşlar beklenen sağanak ve doluya karşı önlem aldı

Kocaeli'de bugün etkili olması beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı.

Kocaeli'de bugün etkili olması beklenen sağanak ve doluya karşı vatandaşlar önlem aldı.

Kocaeli ve çevre iller için yapılan meteorolojik uyarı sonrası kentte yaşayanlar, merkez ve ilçelerde araçlarının öngörülen dolu ve sağanaktan etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı.

Karamürsel ilçesinde bazı kişiler araçlarını kapalı otoparklara bırakırken bazıları da alışveriş merkezlerinin kapalı alanlarına ve D-100 kara yolu güzergahındaki köprülü kavşakların altına park etti. Yoğunluk nedeniyle birçok kapalı otoparkta yer kalmadı.

Bazı kişilerin de araçlarının üstüne halı, kilim, karton ve hava kabarcıklı naylonla örttüğü görüldü.

Meteorolojik tahminlere göre, kentte sağanak ve dolunun akşam saatlerinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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