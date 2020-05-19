Kocaeli'de vatandaşlar bayram coşkusuna evlerinden eşlik etti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kocaeli'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kocaeli'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, vatandaşların bayram coşkusunu yaşaması için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesine ait gezici tır, İzmit'te sokakları dolaştı. Tırdaki yerlerini alan Büyükşehir Belediyesi bando ekibi, evlerinin balkonuna çıkanları selamladı.

Çalınan marşlara eşlik eden vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Kartepeli gençler İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Kartepe Belediyesi, ilçedeki gençlerle kutlama videosu hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri nedeniyle kutlamaların yapılamadığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hazırlanan videoyla kutlandığı kaydedildi.

Videoda İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyan gençler, herkesin bayramını tebrik etti.

Videoda ayrıca Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da işaret diliyle "Gençler, sizlere güveniyoruz. Bayramınız kutlu olsun." mesajı verdi.

Kaynak: AA