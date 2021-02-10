Vatandaşlar bahardan kalma günün tadını çıkardı
10.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:04
Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler, sahil ve parklarda vakit geçirdi.
Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler, sahil ve parklarda vakit geçirdi.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, hafta içi olmasına rağmen İzmit ilçesindeki Sekapark'a gelerek güneşin tadını çıkardı.
Bazı vatandaşlar sahilde oturup sohbet ederken, bazıları da çocuklarıyla yürüyüş yaptı, parklarda oynayarak keyifli vakit geçirdi.
Sekapark'ı tercih eden gençler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uygun saatlerde bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş