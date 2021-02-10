Vatandaşlar bahardan kalma günün tadını çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vatandaşlar bahardan kalma günün tadını çıkardı

10.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:04

Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler, sahil ve parklarda vakit geçirdi.

Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler, sahil ve parklarda vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, hafta içi olmasına rağmen İzmit ilçesindeki Sekapark'a gelerek güneşin tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar sahilde oturup sohbet ederken, bazıları da çocuklarıyla yürüyüş yaptı, parklarda oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Sekapark'ı tercih eden gençler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uygun saatlerde bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

Vatandaşlar bahardan kalma günün tadını çıkardı
Vatandaşlar bahardan kalma günün tadını çıkardı
Vatandaşlar bahardan kalma günün tadını çıkardı
Vatandaşlar bahardan kalma günün tadını çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Pervin Buldan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Didem Kınalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Özil Cüneyt Çakır Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Ölü Türk Uzay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vatandaşlar bahardan kalma günün tadını çıkardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 15:04:09. #1.16#
title