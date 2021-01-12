Vatandaşlar bahardan kalma günün tadını çıkardı

Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler, sahil ve parklarda vakit geçirdi.

Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilenler, sahil ve parklarda vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, hafta içi olmasına rağmen İzmit ilçesindeki Sekapark'a gelerek güneşin tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar sahilde oturup sohbet ederken, bazıları da çocuklarıyla yürüyüş ve spor yaparak keyifli vakit geçirdi.

Sekapark'ı tercih eden gençler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uygun saatlerde kaykay kayıp bisiklet sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş