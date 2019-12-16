Kocaeli'de vapur seferleri normale döndü
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Kocaeli'de vapur seferleri normale döndü

Kocaeli'de etkili olan yoğun sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri hava şartlarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılmaya başlandı.

16.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:48
Kocaeli'de vapur seferleri normale döndü

'de etkili olan yoğun sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri hava şartlarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılmaya başlandı.

Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede saatlerinde görülen yoğun sis etkisini yitirdi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri normal seyrinde gerçekleştiriliyor.

Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ve şehir içi araç trafiğinde de herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Kaynak: AA
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