Kocaeli'de vaka sayıları 3 binden 300'e düştü

KOCAELİ'de, Kasım ayında günlük 3 binlere ulaşan koronavirüs vaka sayısı 300'e kadar düştü. Koronavirüs tedbirlerine uyulduğunu belirten kent sakinleri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kasım sonu ve aralık ayının ilk günlerinde günlük vaka sayısının 3 binlere kadar ulaştığı Kocaeli'de, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentte günlük vaka sayısı 300'lere kadar düştü. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayıları da yüzde 79'dan yüzde 50'lerin altına düştü. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında daha önce kırmızı olan risk haritası da vaka sayısı düşüşü ile birlikte yeşile döndü.

Kent sakinleri koronavirüs tedbirlerine uyarken, kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Tedbirlerin biraz daha uzamasından yana olduğunu söyleyen Nahit Hacıoğlu, "İnsanlarımız ölümlü vakaların artmasından sonra tedbirleri artırdılar, çünkü bu kurallara uymak zorundayız. Bu tedbirlerin biraz daha uzamasından yanayım. İnsanlarımız maske de takıyor, kurallara da uyuyor; böyle giderse bir an önce sağlığımıza kavuşacağız. Çok daha iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" dedi.

'KISITLAMALARIN ÇOK FAYDASI OLDU'

İnsanların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Elif Tezcan, "İnsanlar daha önceki dönemlerde evlerde buluşuyorlardı, tedbirleri dikkate almıyorlardı, maske takmıyorlardı, mesafe kurallarına uymuyorlardı. Şimdi ise kısıtlamalar geldiği için mecburen herkes evde ve bunun çok faydası oldu, vaka sayıları da düştü. İnsanların rehavete kapılmaması gerekir, biraz daha sabretmemiz lazım. İnsanlar tedbirlere uyduğu sürece vaka sayıları daha da düşecektir" diye konuştu. Vatandaşların artık maske taktığını söyleyen Sevinç Çorak, "İnsanlar eskiden maske takmıyordu artık takmaya başladılar. Takmayan kimse göremiyorum artık ben, vakalar da düştü ama rehavete kapılmamamız lazım" dedi.

AŞI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan hastanelerde sıkıntı olmadığını belirterek, "Tedbirlerin elden bırakılmaması gerekiyor. Hastanelerde sıkıntımız yok, yoğun bakım anlamında herhangi bir sorun yok. Kentimizde aşılama için bütün hazırlıklar yapıldı. Aşı takvimini bakanlık açıkladığında uygulamaya hazırız. Altyapı ve organizasyonumuz hazır" diye konuştu.

- İzmitkocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ