Kocaeli'de vaiz eşini öldüren müezzinin yargılanmasına başlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşanma aşamasındaki vaiz eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan müezzin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşanma aşamasındaki vaiz eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan müezzin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Zülküf Güneş, öldürülen Özlem Gön Güneş'in babası müşteki Servet Gön ile avukatı Buse Arslan katıldı. Sanık avukatı ise hastalık gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Söz verilen sanık Zülküf Güneş, savunmasını avukatı nezdinde ayrıntılı şekilde yapmak istediğini söyledi.

Maktulün babası müşteki Servet Gön de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, olay günü polis merkezine davet edildiğini, iki torununun kendisine verildiğini, sonrasında olayı öğrendiğini anlattı.

Kızının daha önce de boşanma aşamasına geldiğini ama davayı geri çektiğini, sonra tekrar dava açtığını belirten Gön, "Daha önce kızım ve sanık Keşan'da yaşıyordu. Bu dönemde boğazını sıkıp darbettiğini hatırlıyorum. Uzun süre aile içine müdahale etmek istemedik, aile içi yaşanabilecek sıkıntılar olduğunu düşündük fakat Kocaeli'de boğazını sıkma olayına ilişkin kızım annesine, 'Bu adam beni boğarak öldürür.' demiş. Eşimin bu şekilde beyanı oldu. Sanık, kızıma uzun süre psikolojik şiddet ve ekonomik baskı uygulamış, kızım 10 yıl boyunca maaşını kendisi almamış." diye konuştu.

Sanığın, avukat ofisinde anlaşmalı boşanma görüşmeleri sırasında yine kızına saldırdığını öğrendiğini aktaran Gön, "Bu olay sırasında yanılmıyorsam avukat hanım olaylara şahit olmuş. Olaydan önceki dönemde birlikte yaşamıyorlardı ancak kızım, küçük kızının babasını tanıması adına eve davet ediyordu. Sanık evden gitmek istemeyip kalmak istiyormuş. Erkek torunuma annesi hakkında 155'i aramasını ve onu dövdüğünü söylemesini istemiş. Bunu bana çocuk söyledi. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Avukat Esra Arslan ise sanığın, Özlem Gön Güneş'i en savunmasız anında öldürdüğünü öne sürerek, maktule karşı "eylemi tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" konusunda olduğunu düşünerek bu maddelerin de sanığın alacağı cezada değerlendirilmesini talep etti.

Davaya müdafi olabilmek için müracaat eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kocaeli Kadın Meclisi üyelerinin talebi ise reddedildi.

Mahkeme heyeti, avukatlara savunma hazırlaması için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Sonuna kadar davamızın peşindeyiz"

Baba Servet Gön, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, acısının sonsuz, tarif edilemeyecek derecede olduğunu belirterek, "Kızımın uğradığı hareket, hiçbir canlıya yapılmaması gereken bir eylemdir. Sonuna kadar davamızın peşindeyiz, gerekirse üst mahkemelere de taşırız. Toplumumuzda 'Erkek haklıdır, sever de döver de.' fikrini kaldırmadığımız sürece bunlar olacaktır." diye konuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kocaeli Kadın Meclisi adına konuşan Tuana Gençer de mücadelelerinin adalet gelene kadar devam edeceğini kaydetti.

Olay

İzmit ilçesinde 5 Eylül 2020'de 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'ndeki evlerinde Özlem Gön Güneş, tartıştığı eşi Zülküf Güneş tarafından boğulmuştu. Kavga sırasında eşi tarafından boynundan bıçakla yaralandığını ileri süren katil zanlısı, Kocaeli Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Zülküf Güneş'in müezzin, eşinin de vaiz olduğu, 2 çocuk sahibi çiftin daha önce de kavga ettikleri öğrenilmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu