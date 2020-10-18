Kocaeli'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu
18.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:56
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen çam ağacı park halindeki otomobilde hasara yol açtı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen çam ağacı park halindeki otomobilde hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, İzmit Kozluk Mahallesi Seka Park Kültür Evleri mevkisindeki M.E'ye ait 41 ACJ 248 plakalı otomobilin üzerine çam ağacı devrildi.
Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırılırken otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman