Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA, Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında Akpınar Mahallesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 320 gram metamfetamin, 32 gram sıvı metamfetamin, 3 gram kokain ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Kocaeli, Güncel, Haberler

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