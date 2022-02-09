Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında Akpınar Mahallesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 320 gram metamfetamin, 32 gram sıvı metamfetamin, 3 gram kokain ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.