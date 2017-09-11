Kocaeli'de Uyuşturucuya Geçit Yok
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4-9 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Ekipler tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda 2 bin 445 gram esrar, 3,65 gram sentetik kannabinoid, 74 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - KOCAELİ