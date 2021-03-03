Kocaeli'de uyuşturucu ticareti davasında yargılanan biri firari 5 sanıktan 3'üne hapis cezası

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan biri firari 5 sanıktan 3'ü, 16 yıl 10 ay 15 gün ila 30 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan biri firari 5 sanıktan 3'ü, 16 yıl 10 ay 15 gün ila 30 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cemalettin M, Selahattin K, Nihat K. ile tutuksuz sanık A.Ç. ile avukatlar katıldı.

Firari sanık Cevdet G. hakkında çıkarılan yakalama emrinin infaz edilemediği açıklandı.

Cumhuriyet savcısı önceki celsede verilen esasa ilişkin mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, A.Ç'nin de beraatine ve firari sanık Cevdet G. yönünden dosyanın tefrikine karar verilmesini istedi.

Duruşmada söz verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları da yazılı ve sözlü savunmalarını sunarak müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan Nihat K'nin 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 225 bin lira adli para cezasına, Cemalettin M. ile Selahattin K'nin 30'ar yıl hapis ve 450'şer bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle A.Ç'nin beraatine, firari sanık Cevdet G'nin hakkında çıkarılan yakalama emrinin infaz edilememesi ve diğer sanıklar yönünden dosyanın tekemmül etmesi dikkate alınarak tefrikine hükmetti.

Olay

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat 2018'de uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde oluşturulan uygulama noktasında bir tırı durdurmuştu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, paletli kartonlar arasına gizlenmiş ve karton süsü verilmiş 1800 ince paket halinde 310 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.Ç, Nihat K, Selahattin K. ve Cemalettin M. adliyeye sevk edilmişti.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız