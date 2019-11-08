Kocaeli'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde sattığı belirlenen M.Ç. (26), gözaltına alındı.
Zanlının evinde yapılan aramada, 70 gram skunk maddesi, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.