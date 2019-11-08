Kocaeli'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

08.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:06
Kocaeli'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

'nin ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe ekiplerince, uyuşturucu madde sattığı belirlenen M.Ç. (26), gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada, 70 gram skunk maddesi, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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